Survivor Nagihan neden yok? Nagihan elendi mi?
Survivor 2026’nın en iddialı ve tartışılan isimlerinden biri olan Nagihan Karadere, hem parkur performansı hem de ada konseyindeki sert çıkışlarıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İzleyiciler bugün "Survivor Nagihan neden yok? Nagihan elendi mi?" sorularına yanıt arıyor.
Survivor 2026 ada konseyinde yaşananlar, sadece parkurdaki rekabetin değil, psikolojik savaşın da ne kadar sertleştiğini gözler önüne serdi. 8 Nisan 2026 itibarıyla Nagihan Karadere ve Acun Ilıcalı arasındaki restleşme, Survivor tarihinin unutulmaz krizleri arasına girmeye aday görünüyor.
Ada konseyinde Nagihan’ın düşük performanslı yarışmacılara karşı sergilediği sert tutum, Acun Ilıcalı’nın sabrını taşırdı.
Ilıcalı, Nagihan'ın "Günde 12 sayı alıyoruz" savunmasına karşılık, bu yılın konseptinin farklı olduğunu sert bir dille hatırlattı.
Ilıcalı’nın "Konuşma, benimle muhatap olma!" diyerek diyaloğu bitirmesi, Nagihan’ın yapım ekibi nezdindeki kredisinin tükenmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.
Nagihan’ın sadece sunucuyla değil, takım arkadaşlarıyla da arası açılmış durumda. Takım arkadaşı Gözde, Nagihan’ın her zorlandığında sağlık sorunlarını (diz, bel ve son olarak astım) öne sürmesine isyan etti:
Gözde’nin "Sürekli Nagihan'ın dizini, belini çekiyoruz... Benim sakatlığım olamaz mı?" çıkışı, takım içindeki huzursuzluğun artık saklanamaz boyuta ulaştığını gösteriyor.
İzleyicilerin bir kısmı Nagihan’ın performansına saygı duyulması gerektiğini savunurken, diğer bir kesim ise adadaki "dokunulmaz" tavırlarının takım ruhuna zarar verdiğini düşünüyor.