Survivor'un şampiyonu Turabi oldu!

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Survivor 2014 şampiyonu dün gece belli oldu. Finale gönüllülerden Turabi, ünlülerden Gökhan Keser kaldı. Survivor birincisi Turabi oldu

Dünyanın en zorlu yarışmalarından olan Survivor , bu sene de izleyenleri ekrana kilitledi ve oldukça heyecanlı anlar yaşattı.



Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu üslendiği ve Star TV'de yayınlanan hayatta kalma yarışması Survivor 2014'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı büyük Kıbrıs finalinde şampiyonu belirlemek üzere bir araya geldi.



Yarışmacılarla ilgili birbirinden önemli videoların yayınlandığı finalde heyecanlı dakikalar yaşandı ve Ve Survivor 2014'ü kazanan isim Turabi Çamkıran oldu.