Tarzan 7 Kasım'da sinemalarda

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Edgar Rice Burroughs’un en çok saygı duyulan ve en klasik hikayelerden biri Tarzan yeni jenerasyon için beyaz perdeye geri dönüyor.

Günümüz... Afrika ormanlarının uzak köşesinde John Greystoke ve eşi gizemli bir göktaşı alanını incelerken helikopter kazasında hayatlarını kaybederler. Sadece lakabı Tarzan olacak genç, çocukları J.J. hayatta kalır. Bir grup goril çocuğu enkazın içinde bulurlar ve yanlarına alırlar. Tarzan büyürken ormanın sert kurallarını öğrenir. On yaşında ise başka bir insanla ilk defa karşılaşır, cesur ve güzel genç Jane Porter. Bu ilk görüşte aşktır. Fakat Afrika’ya Jane ile beraber seyahat eden William Clayton açgözlü gerçek düşüncelerini ortaya çıkarınca işler tehlikeli bir hal almaya başlar. Şimdi hiçbir başka erkeğe benzemeyen Tarzan ormanda edindiği tüm içgüdüleri ve yeteneğini evini ve sevdği kadını korumak için kullanmak zorundadır.