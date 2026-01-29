Taşacak Bu Deniz 16. bölüm ön izleme yayınlandı! Adil ve Oruç'un sahnesi beğeni topladı

Adil Koçari (Ulaş Tuna Astepe), kız kardeşi Fadime’yi korumak isterken barışın çoktan bozulduğunu fark ediyor.

Adil, Esme'nin (Deniz Baysal) bir şeyler sakladığını anlamasıyla birlikte sabrını yitiriyor. Artık kanıt (silah) beklemekten vazgeçen Adil için tek yol, Esme ile köprüleri atmak.

Şerif'in Adil'i ihbar etmesi, Adil'i köşeye sıkıştırsa da bu durum asıl büyük çatışmanın fitilini ateşliyor.