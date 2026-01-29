Taşacak Bu Deniz 16. bölüm ön izleme yayınlandı! Adil ve Oruç'un sahnesi beğeni topladı
TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yarın 16. bölümü ile ekranda olacak. Dizinin Taşacak Bu Deniz 16. bölüm ön izleme yayınlandı. Adil ve Oruç'un şarkı sahnesi beğeni topladı.
TRT 1’in Karadeniz’in hırçın doğasında geçen ve reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz, yarın akşam (30 Ocak 2026) yayınlanacak olan 16. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Özellikle Adil ve Esme arasındaki 20 yıllık büyük gizemin çözülmesine ramak kala yayınlanan Adil ve Oruç'un ön izleme sahnesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.
Yeni bölümde neler olacak?
Zoraki balayında birbirlerini tanımaya çalışan İso ve Fadime sahneleri, dizinin duygusal yükünü artırıyor.
Fadime'nin örüğündeki boncukların anlamı, muhtemelen yaşadığı büyük acıları veya ailesine dair bir yası temsil ediyor. İso’nun bu anlamı öğrendiğinde kahrolması, ikili arasında "düşman kızı/oğlu" etiketinin ötesinde insani bir bağın kurulduğunun işareti.
Adil Koçari (Ulaş Tuna Astepe), kız kardeşi Fadime’yi korumak isterken barışın çoktan bozulduğunu fark ediyor.
Adil, Esme'nin (Deniz Baysal) bir şeyler sakladığını anlamasıyla birlikte sabrını yitiriyor. Artık kanıt (silah) beklemekten vazgeçen Adil için tek yol, Esme ile köprüleri atmak.
Şerif'in Adil'i ihbar etmesi, Adil'i köşeye sıkıştırsa da bu durum asıl büyük çatışmanın fitilini ateşliyor.