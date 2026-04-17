"Taşacak Bu Deniz" bugün (17 Nisan) var mı? Bu akşam "Taşacak Bu Deniz" yayınlanacak mı?

TRT 1'in büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Taşacak Bu Deniz'in 25. bölüm fragman süreci, bu hafta izleyicilerde ciddi bir merak uyandırdı. Fragmanın önce geç gelmesi, ardından yayınlanan 2. fragmanın kısa süre içinde tüm platformlardan kaldırılması "Taşacak Bu deniz 17 Nisan'da var mı? "Bu akşam Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı?" sorularını beraberinde getirdi.
TRT 1 ekranlarının büyük bir merakla takip edilen yapımı Taşacak Bu Deniz, hem fragman sürecindeki belirsizlikler hem de ülkemizi yasa boğan acı olaylar nedeniyle bu hafta izleyiciler tarafından mercek altına alındı.
Normal şartlarda TRT 1’in 17 Nisan Cuma yayın akışında dizi saat 20:00’de yeni bölümüyle yer alıyor. Ancak son 48 saatte yaşanan gelişmeler, yayın saatinde bir değişiklik ihtimalini güçlendiriyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen silahlı saldırılar nedeniyle TRT dahil birçok kanal, eğlence ve dram içerikli yapımlarında "milli yas" hassasiyeti gözetiyor.
Şu an için TRT yönetiminden dizinin bu hafta kesin olarak "yayınlanmayacağına" dair resmi bir iptal açıklaması gelmedi. Ancak fragmanların kaldırılması, bölümün ertelenmiş olabileceğine dair en büyük sinyal olarak değerlendiriliyor.