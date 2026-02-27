Taşacak Bu Deniz 20 bölüm ön izleme yayınlandı! "Biri askerlik arkadaşına sevdalanmış!"
TRT 1’in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam yayın akışında yapılan zorunlu değişiklik nedeniyle yeni bölümüyle ekranlara gelemedi. Yeni bölümün yayınlanmayacağının kesinleşmesi üzerine TRT 1, teselli niteliğinde 20. bölüm ön izlemesini dijital platformlarda paylaştı.
TRT 1 ekranlarının fenomen yapımı "Taşacak Bu Deniz", bu akşam FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'ndeki kritik Sırbistan - Türkiye maçı nedeniyle zorunlu bir mola verdi. Milli heyecanın ekranlara taşınmasıyla dizinin 20. bölümü 6 Mart Cuma akşamına ertelendi.
Yeni bölümü bekleyen izleyiciler için yayınlanan ve özellikle Fadime ile İso karakterlerine odaklanan ön izleme sahnesi, kelimenin tam anlamıyla izlenme rekorları kırıyor.
Ön izleme videosu, yayınlanmasının üzerinden henüz 6 saat geçmiş olmasına rağmen 2,6 milyon görüntülenmeye ulaştı.
YouTube trendler listesine üst sıralardan giriş yapan sahne, Fadime ve İso arasındaki duygusal gerilimin zirve yapacağı sinyalini verdi. İzleyiciler, "Madem maç vardı, neden önceden haber verilmedi?" sitemlerini dile getirirken bir yandan da 6 Mart'taki yeni bölüm için geri sayıma geçti.