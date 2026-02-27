Taşacak Bu Deniz 20 bölüm ön izleme yayınlandı! "Biri askerlik arkadaşına sevdalanmış!"

YouTube trendler listesine üst sıralardan giriş yapan sahne, Fadime ve İso arasındaki duygusal gerilimin zirve yapacağı sinyalini verdi. İzleyiciler, "Madem maç vardı, neden önceden haber verilmedi?" sitemlerini dile getirirken bir yandan da 6 Mart'taki yeni bölüm için geri sayıma geçti.