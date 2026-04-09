Taşacak Bu Deniz 24. bölüm ön izleme yayınlandı: "Deme bana bekarım, kollarımda ağlarsın."
TRT 1 ekranlarının sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, yarın akşam yani 10 Nisan Cuma günü yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin sosyal medyada büyük ilgi gören yeni bölüm tanıtımları, özellikle Karadeniz kültürünün vazgeçilmezi olan mani ve horon sahneleriyle şimdiden gündem oldu.
Özellikle Esme’nin özgürlük ilanı ve ardından gelen kutlamalar, şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Şerif ile olan bağlarını resmen koparan ve sonsuz özgürlüğüne kavuşan Esme, bu durumu büyük bir coşkuyla kutluyor. Ancak bu kutlamalar beraberinde yeni ailevi "baskıları" da getiriyor.
Esme’nin bekarlığa adım atmasıyla birlikte Amirum Dayı, boş durmayarak Esme’nin artık Adil ile evlenmesi ve çocuk sahibi olması konusundaki ısrarlarını eğlenceli bir dille gündeme getirecek.
Mest Eden Önizleme: Yayınlanan önizleme sahneleri, dizinin fanlarını şimdiden mest etmiş durumda. Özellikle karakterlerin arasındaki doğal diyaloglar bölüme olan merakı artırıyor.
Dizinin alametifarikası haline gelen Karadeniz kültürü, bu bölümde zirve yapacak:
Adil ve Esme (ve belki de tüm mahalleli) arasında yaşanacak olan yeni mani atışması, sosyal medyada şimdiden viral olmaya başladı. Karadeniz usulü laf sokmalar ve zeka dolu maniler ekran başındakileri çok eğlendirecek.