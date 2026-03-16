Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı yok mu? Karar verildi
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'den gelen haberler, sadık izleyicilerini bu hafta biraz üzecek gibi görünüyor. 2026 yılı Ramazan Bayramı tatili ve bayramın birinci gününün 20 Mart Cuma tarihine denk gelmesi nedeniyle, dizinin merakla beklenen yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.
TRT 1'in Trabzon’un eşsiz doğasında çekilen ve Cuma akşamlarının tartışmasız lideri olan Taşacak Bu Deniz dizisi, bu hafta bayram arası veriyor.
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman’ın paylaştığı yapım, 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı’nın ilk gününe denk gelmesi sebebiyle yayınlanmayacak.
Dizinin merakla beklenen 21. bölümü, bir haftalık aranın ardından 27 Mart Cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.
Geçtiğimiz Cuma akşamı (13 Mart 2026) reyting listelerinde hem zirve korundu hem de dengeler değişti:
Taşacak Bu Deniz: Tüm kategorilerde (Total, AB, ABC1) yine birinci oldu. Ancak Total'de 12.81, ABC1'de 13.92 reyting alarak önceki haftalara göre yaklaşık 2,5 puanlık sert bir düşüş yaşadı. Bu düşüşe rağmen en yakın rakibine iki kat fark atmayı sürdürüyor.