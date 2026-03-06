Taşacak Bu Deniz bugün var mı, saat kaçta? 6 Mart 2026 TRT yayın akışı
TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz hafta (27 Şubat Cuma) yayınlanması beklenen yeni bölümünün basketbol maçı canlı yayını nedeniyle ekrana gelmemesi, izleyiciler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Peki Taşacak Bu Deniz yarın var mı, yok mu? 6 Mart TRT yayın akışı
TRT 1’in geçtiğimiz hafta milli heyecan (Sırbistan - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri) nedeniyle ara verdiği Taşacak Bu Deniz dizisi, bu hafta izleyicisiyle hasret gideriyor.
Sosyal medyada oluşan "çift bölüm" beklentisinin aksine, kanal yönetimi bu haftayı bir "ısınma ve yeni bölüm" maratonu olarak planladı.
Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?
Dizinin hayranları için bu akşam bir hatırlatma, yarın akşam ise büyük bir yüzleşme gecesi olacak:
Bugün (5 Mart Perşembe): Saat 20.00'de dizinin heyecan dolu tekrar bölümü ekrana gelecek. Geçtiğimiz haftaki boşluğu doldurmak ve hafızaları tazelemek için iyi bir fırsat.
Yarın (6 Mart Cuma): Beklenen 20. yeni bölüm, orijinal saatinde yani 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
Taşacak Bu Deniz 20. Bölümde Neler Yaşanacak? (Büyük Yüzleşme)
Yeni bölümde duygusal tansiyonun zirve yapacağı, "yaşam ve ölüm" arasındaki ince çizginin karakterleri değiştireceği bir hikâye bizleri bekliyor:
Ölüm Kalım Savaşı: Eleni ve Fadime karlar altında donmak üzereyken bulunuyor. Bu trajik olay; Adil, Oruç ve İso arasındaki buzların erimesine ve ilişkilerin derinleşmesine vesile oluyor.