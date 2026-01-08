Taşacak Bu Deniz bugün var mı? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölümde yaşanacak fırtınalı gelişmeler şöyledir:

Adil ve Esme Arasında Fedakarlık Çıkmazı Şerif'in vurulmasıyla Furtuna tam anlamıyla bir mahşer yerine döner. Esme'yi demir parmaklıklar ardına göndermeye kıyamayan Adil, suçu üzerine alarak kendini feda etmeye hazırdır. Ancak Esme, Adil'in hayatını yeniden karartmasına izin vermemekte kararlıdır ve teslim olmak için yola çıkar. Bu vicdan muhasebesinde son sözü kimin söyleyeceği merakla bekleniyor.