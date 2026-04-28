Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Anne kız olma ihtimalleri sıfır!"
Cuma akşamlarının sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz, heyecan dolu 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizinin yayınlanan 2. fragmanı, hikayedeki dengeleri tamamen değiştirecek bir gelişmeyi haber verdi.
TRT 1 ekranlarının cuma akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, 1 Mayıs akşamı yayınlanacak 26. bölümüyle izleyiciyi hüzün ve aksiyon dolu bir atmosfere davet ediyor. Karadeniz'in sert coğrafyasına eşlik eden sarsıcı olaylar, bu hafta tüm dengeleri kökünden sarsacak.
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 26. bölüm fragmanıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Furtuna ailesi ve çevrelerindekiler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir hesaplaşma saati yaklaşıyor.
Şerif'e olan düşkünlüğü ve korumacı tavrıyla bilinen Şirin Furtuna, bu kez sınırları zorluyor. Şerif’e kıyamayan Şirin, herkesi şoke eden bir planı devreye sokarak Eleni'nin kaçırılması talimatını verir. Bu hamle, Karadeniz’de fitili ateşlenen yeni bir krizin başlangıcı olur.
Eleni’nin günlerdir merakla ve umutla beklediği DNA testi sonuçları, hiç beklenmedik bir ismin eline geçer. Sonuçlara denk gelen Adil, Niko’dan duyduğu o sarsıcı cümleyle buz keser: "Anne-kız olma ihtimalleri sıfır." Bu gerçek, Eleni’nin dünyasını başına yıkarken, geçmişin sırlarını daha da karmaşık bir hale getirir.