Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Niye benim hayatımı çalıyorsun Hicran?"
Cuma akşamlarının Karadeniz rüzgarı estiren iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, 13 Mart akşamı yayınlanacak olan 21. bölümüyle sosyal medyayı tam anlamıyla yangın yerine çevirecek. Bugün paylaşılan ikinci tanıtım, dizinin hayranlarını şoka sokan bir trajediyle sona erdi.
Karadeniz’in hırçın dalgaları bu hafta sadece kıyıları değil, Taşacak Bu Deniz izleyicilerinin yüreklerini de dövüyor. 13 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan 21. bölüm, dizinin şimdiye kadarki en sert kırılma noktalarından birine sahne olacak gibi görünüyor.
Fragmanda Zarifne’nin kararlı sesi yankılanıyor: "Ne yapıp edip Eleni'yi Oruç'a gelin alacağım!" Bu hamle, sadece bir evlilik kararı değil; Eleni’nin Adil’in kızı olduğu gerçeğinin ardından aile içindeki fırtınayı daha da büyütecek stratejik bir hamle. Oruç ve Eleni arasındaki bu zoraki yakınlaşmanın, Karadeniz’in köklü aile bağlarını kopma noktasına getirmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz bölümde Eleni’nin sırrını Gezep’e itiraf ederek pimi çeken Esme, bu kez geri dönüşü olmayan bir yola girdi.
Kontrolden çıkan kıskançlık krizinin ortasında yaşanan arbede, Hicran’ın bıçaklanmasıyla trajik bir sona ulaştı.