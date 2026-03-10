Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Niye benim hayatımı çalıyorsun Hicran?"

Fragmanda Zarifne’nin kararlı sesi yankılanıyor: "Ne yapıp edip Eleni'yi Oruç'a gelin alacağım!" Bu hamle, sadece bir evlilik kararı değil; Eleni’nin Adil’in kızı olduğu gerçeğinin ardından aile içindeki fırtınayı daha da büyütecek stratejik bir hamle. Oruç ve Eleni arasındaki bu zoraki yakınlaşmanın, Karadeniz’in köklü aile bağlarını kopma noktasına getirmesi bekleniyor.