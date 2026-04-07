Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni almaya geldim.”
TRT 1 ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen yapımı Taşacak Bu Deniz, 24. bölüm tanıtımıyla izleyicileri tam anlamıyla ters köşeye yatırdı. Sosyal medyada fırtınalar koparan ve teorilerin odağına yerleşen Fatih Furtuna ismi, dizinin hikaye akışında kartların yeniden karılacağının sinyallerini veriyor.
Fatih Furtuna: Üçüncü Kardeş Geliyor mu?
Dizinin sıkı takipçileri, önceki bölümlerde Zarife Furtuna’nın "Üç çocuğumun üzerine yemin ederim" sözünü unutmamıştı. Oruç ve İso dışında varlığı bilinen ancak bugüne kadar gizemini koruyan üçüncü çocuğun Fatih Furtuna olduğu, Oruç’un fragmandaki o meşhur pikap sahnesinde ismini haykırmasıyla netleşti.
Sosyal medyada yayılan güçlü iddialara göre, Fatih Furtuna karakterine başarılı oyuncu Eren Vurdem hayat verecek. İzleyiciler, oyuncunun aksiyon dolu geçmiş rollerini hatırlatarak "Fırtına gibi bir giriş yapacak" yorumlarında bulunuyor.
Fatih'in gelişiyle birlikte Furtunalılar ve Koçari ailesi arasındaki savaşın bambaşka bir boyuta evrileceği tahmin ediliyor.
24. Bölümde Tansiyonu Yükselten Diğer Gelişmeler
Eleni, Hicran’la ilgili gerçekleri öğrenmek için kendi DNA testini yaparken, Oruç’a olan aşkı nedeniyle ona "son bir şans" veriyor. Bu yakınlaşma, stratejik dengeleri sarsacak.
Şerif'in Gözü Kara Planı: Adil ile Esme’nin yakınlaşmasıyla çılgına dönen Şerif, Koçari'yi zehirleyerek şiddetin dozunu artırıyor. Şerif’in "Hayatınızı cehenneme çevireceğim" tehdidi, yeni bölümde kan döküleceğinin sinyallerini veriyor.