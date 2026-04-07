Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni almaya geldim.”

Fatih Furtuna: Üçüncü Kardeş Geliyor mu?

Dizinin sıkı takipçileri, önceki bölümlerde Zarife Furtuna’nın "Üç çocuğumun üzerine yemin ederim" sözünü unutmamıştı. Oruç ve İso dışında varlığı bilinen ancak bugüne kadar gizemini koruyan üçüncü çocuğun Fatih Furtuna olduğu, Oruç’un fragmandaki o meşhur pikap sahnesinde ismini haykırmasıyla netleşti.

Sosyal medyada yayılan güçlü iddialara göre, Fatih Furtuna karakterine başarılı oyuncu Eren Vurdem hayat verecek. İzleyiciler, oyuncunun aksiyon dolu geçmiş rollerini hatırlatarak "Fırtına gibi bir giriş yapacak" yorumlarında bulunuyor.

Fatih'in gelişiyle birlikte Furtunalılar ve Koçari ailesi arasındaki savaşın bambaşka bir boyuta evrileceği tahmin ediliyor.