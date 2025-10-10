Taşacak Bu Deniz konusu ne, oyuncuları kimler? Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor?

TRT 1'in yeni dizisi "Taşacak Bu Deniz", bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Güçlü bir Karadeniz hikâyesini ekrana taşıyan yapım, her cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrollerini, son dönemin popüler isimlerinden Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal paylaşıyor. Yönetmenliğini ise başarılı isim Çağrı Bayrak üstleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ KONUSU

Dizi, Karadeniz'in hırçın doğasında kök salmış iki düşman ailenin, Furtunalılar ve Koçarililer'in, bitmek bilmeyen kan davasını ve bu amansız mücadelenin ortasında yeşeren tutkulu bir aşkı merkeze alıyor.

"Taşacak Bu Deniz", sadece bir intikam hikâyesi değil, aynı zamanda derin insani temaları işleyen sürükleyici bir dram sunuyor:

Dizi, birbirine düşman iki aileden gelen Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesine odaklanıyor. Geçmişten gelen husumet, karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemleri ve aşk ile nefretin sınandığı anları öne çıkarıyor.

Hikâye, dağların sertliği ile denizin fırtınalı atmosferi arasında geçiyor. Bu coğrafya, dizideki çatışmaları ve karakterlerin hırçın doğasını simgeliyor; adeta dağ ile denizin amansız mücadelesi, insan ruhundaki fırtınaları yansıtıyor.

Dizi, bitmeyen aile savaşının ve beklenmedik olaylarla artan gerilimin ortasında, bir kadının dirayetini ve bir erkeğin sevdasına olan tutkusunu etkileyici bir dille anlatıyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı bu yapım, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir izleme deneyimi vaat ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle;

Deniz Baysal (Esme), Ulaş Tuna Astepe (Adil), Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak).

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri, hikâyenin atmosferiyle bütünleşecek şekilde tamamen Trabzon'da gerçekleştirildi. Karadeniz'in hırçın doğasını yansıtan çekim mekanları arasında; Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerine bağlı yaylalar, ormanlar ve sahil şeritleri yer alıyor.