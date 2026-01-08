Taşacak Bu Deniz yarın var mı? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İzleyiciler verilen yılbaşı arasının ardından yeni bölüm olup olmadığını merak ediyor. Peki Taşacak Bu Deniz yarın var mı? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz, reytinglere damga vurmaya devam ediyor.
İzleyiciler verilen yılbaşı arasının ardından yeni bölüm olup olmadığını merak ediyor.
Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman, Burak Yörük gibi isimlerin başrolde yer aldığı Taşacak Bu Deniz, bir haftalık yılbaşı arasının ardından nefes kesen 13. bölümüyle 9 Ocak 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor.
Yeni bölümde yaşanacak fırtınalı gelişmeler şöyledir:
Adil ve Esme Arasında Fedakarlık Çıkmazı Şerif'in vurulmasıyla Furtuna tam anlamıyla bir mahşer yerine döner. Esme'yi demir parmaklıklar ardına göndermeye kıyamayan Adil, suçu üzerine alarak kendini feda etmeye hazırdır. Ancak Esme, Adil'in hayatını yeniden karartmasına izin vermemekte kararlıdır ve teslim olmak için yola çıkar. Bu vicdan muhasebesinde son sözü kimin söyleyeceği merakla bekleniyor.