Taşacak Bu Deniz yarın var mı, yok mu? 6 Mart 2026 TRT yayın akışı

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

Dizinin hayranları için bu akşam bir hatırlatma, yarın akşam ise büyük bir yüzleşme gecesi olacak:

Bugün (5 Mart Perşembe): Saat 20.00'de dizinin heyecan dolu tekrar bölümü ekrana gelecek. Geçtiğimiz haftaki boşluğu doldurmak ve hafızaları tazelemek için iyi bir fırsat.

Yarın (6 Mart Cuma): Beklenen 20. yeni bölüm, orijinal saatinde yani 20.00'de izleyiciyle buluşacak.