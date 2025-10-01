Taşacak Bu Deniz'in yayın tarihi belli oldu! Taşacak Bu Deniz konusu ne, oyuncuları kimler?

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolleri paylaştığı, merakla beklenen yeni dizi "Taşacak Bu Deniz"in yayın tarihi kesinleşti. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan iddialı yapımın detayları ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz'in yayın tarihi belli oldu

Dizinin yayın tarihi, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle duyuruldu:

Yayın Tarihi: 10 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle yayınlanacak.

Kanal: TRT 1

Rakipleri: Cuma akşamı yayınlanacak dizi, izlenme oranları yüksek olan Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Aşk ve Gözyaşı dizileriyle reyting mücadelesi verecek.

Dizinin Konusu ve Çekim Yeri

Konu: Dizi, Koçari ve Furtuna ailelerinin yıllardır süren meselelerinin yeniden alevlenmesiyle karışan olayları merkeze alıyor. Hikaye, hapiste olan Esme’nin kocası Şerif’in cezaevinden çıkmasıyla, Adil Koçari ile arasında yaşanacak olan derin düşmanlığı izleyiciye aktaracak.

Çekim Yeri: "Taşacak Bu Deniz" dizisi, Karadeniz'in en güzel ve otantik şehirlerinden biri olan Trabzon'da çekiliyor.

Oyuncu Kadrosu

Başrollerdeki Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yanı sıra, dizinin kadrosunda yer alan diğer başarılı isimler şunlardır:

Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Atılgan, Aytek Şayan, Erdem Şanlı ve Burcu Cavrar.

"Taşacak Bu Deniz" güçlü kadrosu ve çarpıcı konusuyla Cuma akşamları ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.