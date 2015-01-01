Tatlı Küçük Yalancılar'ın bitmesinin ardından dizinin başarılı oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, Kanal D dizisi 'Güneşin Kızları'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Sadullah Celen’in yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı ve Cenk Boğatur’un yazdığı, Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Meltem Gülenç, Funda İlhan, Teoman Kumbaracıbaşı, Süreyya Güzel, İrem Helvacıoğlu, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı ve Sarper Arda’nın oynadığı Kanal D'nin beğeni ile izlenen dizisi “Güneşin Kızları”na Dilan Çiçek Deniz dahil oldu.Dilan Çiçek Deniz, Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Ali Mertoğlu’nun üniversiteden arkadaşı “Elif” karakteri olarak karşımıza çıkıyor.Bakalım bu kez Ali, Elif ve Selin arasında mı kalacak?