Teen Wolf 4. sezon doludizgin geliyor!

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Teen Wolf'un dördüncü sezonunun başlamasına artık sayılı haftalar kaldı

'Teen Wolf' sevenler için geri sayım sürüyor. Scott McCall (Tyler Posey) adında bir lise öğrencisinin ormanda dolaşırken bir kurt adam tarafından ısırılması sonucu yaşadıklarını anlatan MTV'nin sevilen ve büyük ilgi gören doğaüstü draması 'Teen Wolf'un dördüncü sezonunun başlamasına artık sayılı haftalar kaldı.



Sezon yaklaştıkça yeni sezona dair görüntüler de gelmeye başladı. Tyler Posey (Scott McCall), Dylan O'Brien (Stiles Stilinski), Tyler Hoechlin (Derek Hale) ve Holland Roden (Lydia Martin) gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yeni sezonuna dair yepyeni bir video dizinin internet sitesinde yayınlandı.



Özellikle genç kitleyi ekran başına kilitleyen dizi, 23 Haziran'da ekranlara gelecek olan ve Russell Mulcahy'nin yönetmenliğini yapmış olduğu 'The Dark Moon' isimli bölümle ekranlara geri dönüş yapacak.



Teen Wolf'un dördüncü sezon tanıtım videosunda;

- Tanıdık yüzlere,

- Tatlı aksiyon sahnelerine

- Sezona heyecan getirecek yeni yaratıklara rastlamak mümkün!