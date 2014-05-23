Tek mekanda ve İngilizce

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Utku Çelik'in ilk uzun metrajlı filmi Mavi Adam / The Blue Man 23 Mayıs’ta vizyona giriyor.

Tamamen İngilizce çekilen film Irak işgalinin patlak verdiği günlerde kaçırılan yabancı bir arkeoloğun başına gelenlerle birlikte 1991 ayaklanmasında öldürülen müslümanları da ele alıyor. Tek mekanda geçen film erkekler dünyasında bir nevi av ve avcı ilişkisine odaklanırken kadın haklarına da sahip çıkılıyor.

Kasım ayında Nevada Uluslararası Film Festivali'nde Gold Reel ödülüne layık görülen film savaşla beraber yitip giden insan ve onun öznelinde kadın haklarını ön plana taşıyor.

Oyuncu kadrosu Alex Dawe, Aydın Orak, Derya Aslan ve Sarper Semiz'in yer aldığı film 23 Mayıs 2014'te vizyonda olacak.