Telefon kilitleyen dizi hatası

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TRT1'de yayınlanan Milat dizisinde, başrol oyuncusu Burcu Kara'nın telefon numarası deşifre edildi.

Burcu Kara, Ufuk Bayraktar, İsmail Filiz, İlhan Şeşen, Demir Karahan ve Başak Sayan'ın oynadığı, TRT1'de yayınlanan 'Milat' adlı dizide yapılan prodüksiyon hatası, oyuncu Burcu Kara'nın telefonlarını kilitledi!



Dizide Gökçe Eroğlu karakterini canlandıran Burcu Kara'nın telefon numarası, buzlanmadan ekrana geldi. Yapılan hatanın ardından Burcu Kara'nın telefonuna binlerce çağrı geldi. Olanlardan sonra Kara'nın telefon numarasını değiştirmeyi düşündüğü ve rehberinde kayıtlı olmayan numaralara cevap vermediği öğrenildi.