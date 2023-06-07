Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (28 Mayıs - 3 Haziran 2023)

Televizyonda geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu. Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 28 Mayıs - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında Star Tv dizisi 'Yalı Çapkını', 35. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...

1. Yalı Çapkını

(Sezon 1 - Bölüm 35) - 10,17

2. Kızılcık Şerbeti

(Sezon 1 - Bölüm 28) - 8,12

3. Gönül Dağı

(Sezon 3 - Bölüm 100) - 7,88

4. Camdaki Kız

(Sezon 3 - Bölüm 80) - 7,22

5. Ömer

(Sezon 1 - Bölüm 19) - 6,99

6. Kuruluş Osman

(Sezon 4 - Bölüm 28) - 6,79

7. Aile

(Sezon 1 - Bölüm 13) - 6,70

8. Alparslan: Büyük Selçuklu

(Sezon 2 - Bölüm 58) - 5,52

9. Al Sancak

(Sezon 1 - Bölüm 17) - 4,54

10. Ben Bu Cihana Sığmazam

(Sezon 1 - Bölüm 33) - 4,50