Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (4 - 10 Kasım 2024): 'Kızılcık Şerbeti' zirveyi bırakmadı

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, 75'inci bölümüyle 4 - 10 Kasım 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yapım oldu.

Elele Online

Elele Online
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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (4 - 10 Kasım 2024): 'Kızılcık Şerbeti' zirveyi bırakmadı - Resim : 1

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre ve TİAK verilerine göre, 4 - 10 Kasım tarihleri arasında ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi 75'inci bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. 

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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (4 - 10 Kasım 2024): 'Kızılcık Şerbeti' zirveyi bırakmadı - Resim : 2

1 - Kızılcık Şerbeti

 (Sezon 3 - Bölüm 75) - 10,01

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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (4 - 10 Kasım 2024): 'Kızılcık Şerbeti' zirveyi bırakmadı - Resim : 3

2 - Bahar

(Sezon 2 - Bölüm 23) - 8,92

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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (4 - 10 Kasım 2024): 'Kızılcık Şerbeti' zirveyi bırakmadı - Resim : 4

3 - Kızıl Goncalar

(Sezon 2 - Bölüm 25) - 8,40