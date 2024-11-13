Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (4 - 10 Kasım 2024): 'Kızılcık Şerbeti' zirveyi bırakmadı

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre ve TİAK verilerine göre, 4 - 10 Kasım tarihleri arasında ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi 75'inci bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.