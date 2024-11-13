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Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (4 - 10 Kasım 2024): 'Kızılcık Şerbeti' zirveyi bırakmadı
Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, 75'inci bölümüyle 4 - 10 Kasım 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yapım oldu.
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Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre ve TİAK verilerine göre, 4 - 10 Kasım tarihleri arasında ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi 75'inci bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.
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1 - Kızılcık Şerbeti
(Sezon 3 - Bölüm 75) - 10,01
3 / 11
2 - Bahar
(Sezon 2 - Bölüm 23) - 8,92
4 / 11
3 - Kızıl Goncalar
(Sezon 2 - Bölüm 25) - 8,40