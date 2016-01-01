Temel Reis geri dönüyor!

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Genndy Tartakovsky'nin yönetmenliğini üstleneceği Popeye filminden ilk görsel yayınlandı

1919 yılında Elzie Crisler Segar tarafından yaratılan ve yazılı mecradaki bant öykülerinden sonra televizyona taşınan Temel Reis de sinemaya zıplayan çizgi uyarlamalar kervanına katılıyor!



Star Wars serisinin televozyona yönelik animasyon projeleri olan Star Wars: Clone Wars'a imza atan ve geçtiğimiz yıllarda yönetmen koltuğuna oturduğu Otel Transilvanya ile büyük çaplı animasyon projeleri konusundaki yetkinliğini eşe dosta kanıtlayan Genndy Tartakovsky, filmin yönetmen koltuğuna oturan isim!



2016 yılında gösterime sokulması planlanan ve 3D teknolojisinin imkânlarına da fazlasıyla açık olması planlanan yeni Temel Reis macerasının, animasyon severleri ne ölçüde tatmin edeceğini görebilmek için biraz beklememiz gerekecek!