Desperate Housewives'ın yaratıcısı Marc Cherry'nin geçtiğimiz sene ilk sezonunu geride bırakan yeni dizisi Devious Maids'in ikinci sezonu yaklaşıyor





İzleyiciyi Beverly Hills'in lüks evlerinde temizlik hizmeti veren beş Latin güzelinin sırlarla dolu dünyasına davet eden dizinin yeni sezonu öncesi oyuncu kadrosuyla ilgili haberler de gelmeye devam ediyor.Rosie Falta kocasının ölümünden sonra oğlunu Meksika'da bırakmış bekar bir anne. Marisol, iyi eğitimli bir kadın olan ancak hikayenin geçtiği lüks mahallede iş bulmak ve hizmetçi olmak için gizli bir nedeni bulunan ve oğlunun cinayetten dolayı hüküm giymesinden sonra cinayet davasındaki gerçekleri öğrenebilmek için kararlı fedakar bir anne. Zoila Del Barrio genç kızı Valentina ile birlikte çalışan eğlenceli bir kadın ve şarkıcı olma hayallerine sahip Carmen Verde gibi karakteriyle geri dönen dizinin ikinci sezonu 13 bölümden oluşacak. Devious Maids'in yeni sezonunun ilk bölümü 20 Nisan'da Lifetime ekranlarında başlayacak.