Evde sık vakit geçirdiğimiz şu dönemde Netflix hayatımızın olmazsa olmazlarından biri oldu. Sıcak bir kahve eşliğinde kanepede güzel bir dizi ve film kadar günü güzelleştirebilecek başka bir şey var mı zaten. Her ay yepyeni yapımlara ev sahipliği yapan Netflix, dopdolu bir temmuz ayı seçkisiyle karşımızda. Filmler, sevdiğimiz dizilerin yepyeni sezonları ve yeni dizilerle bu ay da Netflix’in başından kalkamayacağız gibi duruyor.

Artık kabul etmekte fayda var: Netflix hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Evde daha sık vakit geçirdiğimiz böyle bir dönemde ise değeri daha da arttı. Peki, temmuz ayında Netflix’de keyifle izleyeceğimiz hangi yapımlar var?

Sucker Punch (2011) / 1 Temmuz 2020

“300” ve “Watchmen” filmleriyle kısa sürede Hollywood’un en çok aranan yönetmenlerinden biri olan Zack Snyder’ın, 2011 yılında çektiği Sucker Punch filmi temmuz ayında Netflix’e geliyor. Sucker Punch, özellikle video klip estetiğine sahip görselleri ve harika atmosferiyle ön plana çıkıyor. Film; annesinin ölümünün ardından zorla akıl hastanesine yatırılan bir genç kızın, müzik ve dans yoluyla özgürlük mücadelesini anlatıyor. Fantastik, aksiyon ve gerilim türlerini bünyesinde barındıran film özellikle gerçek ve hayal arasındaki ince geçişleriyle izleyen herkesi büyülüyor.

Unsolved Mysteries (1. Sezon) / 1 Temmuz 2020

Eski yapımların yeniden çevrimleri, şu sıralar hem sinema hem de televizyon dünyasında oldukça yer alıyor. Bunlardan bir tanesi, ABD televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Unsolved Mysteries! Temmuz ayında Netflix’e gelecek olan yapım, belgesel tarzı bir formatın kullanıldığı kurgusal bir yapıya sahip. Her bölümde başka bir gizem unsurunun açığa çıkacağı Unsolved Mysteries’in yapımcıları arasında da Stranger Things dizisini yapan Shawn Levy var. Gerçek suç ve paranormal hikayeleri seviyorsanız bu dizinin adını bir kenara yazın.

The Umbrella Academy (2. Sezon) / 31 Temmuz 2020

İlk sezonu 2019 yılının başında yayınlanan The Umbrella Academy, kısa sürede Netflix’in en sevilen çizgi roman uyarlamalarından biri oldu. Neyse ki ikinci sezonun çekimleri de Aralık 2019 yılında sona ermiş ve yayın tarihini beklemeye başlamıştık. Hasret sona erdi. Dizinin 2. sezonu 31 Temmuz tarihinde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezon macerasında kaldığı yerden devam edecek olan dizi için, 2. sezonda gizemi ve olayları daha iyi açıklayan detayların çokça yer alacağı söyleniyor. Zamanı geldiğinde ekran başında yerimizi alıp göreceğiz.

Lucifer (Final Sezonu) / Temmuz Ayı

Bazı diziler, izlemesi o kadar keyiflidir ki hiç bitmesin isteriz. Lucifer dizisi de bitmesini istemediğimiz dizilerin başında yer alıyor. Fakat bazı şeyleri de tadında bırakmak gerekiyor. Lucifer, 5. Sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İlk etapta 10 bölüm olarak tasarlanan final sezonu, hayranların büyük baskısı sonucu 6 bölüm daha ekleme yapılarak 16 bölüme çıkarılmıştı. Bunun üzerine yapımcılar, diziyi iki parçaya böldü. İlk etapta dizinin 8 bölümü yayınlayacak ardından biraz ara verdikten sonra son 8 bölüm de yayınlanarak final yapacak. Sanıyoruz ki Lucifer dizisi de hayranlarını bırakmak istemiyor. Dizinin final sezonu temmuz ayında Netflix’te yayınlanacak.

Stateless (Mini-Dizi) / 8 Temmuz 2020

Netflix’in uzun soluklu dizilerinin yanında mini dizileri ve belgeselleri de oldukça kaliteli. Temmuz ayında yeni bir mini dizi daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor: Stateless! Göçmenlerin göz altında tutulduğu bir merkezde birbirini tanımayan dört yabancının hayatına odaklanan Stateless dizisinin başrolünde Cate Blanchett yer alıyor. Blanchett aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstleniyor. 8 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak Stateless dizisi için şimdiden dünyanın birçok yerinden “senenin en iyisi” yorumları yapılmaya başlandı bile.