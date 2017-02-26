Yeşim Ustaoğlu’nun merakla beklenen son filmi “Tereddüt”ün İstanbul galası 8 Aralık'ta yapılacak.

Cinemaximum Kanyon’da 8 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00'de yapılacak gösterime Yeşim Ustaoğlu’nun yanı sıra filmin oyuncuları Ecem Uzun, Funda Eryiğit, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin de katılacak.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin geçen yıl başlattığı ve ilham veren filmlerin gösterimlerine evsahipliği yaptığı “!f İlham Serisi”, Yeşim Ustaoğlu’nun son filmi “Tereddüt”ün galasıyla devam ediyor. Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin’in oynadığı “Tereddüt”, dünya galasını Toronto’da yapmış, Hayfa Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü’nü, Antalya Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma’sından da “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu” dallarında ödül almış, Ulusal Yarışma’da da Ustaoğlu’na Film-Yön Derneği En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Ecem Uzun’a da ikinci En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirmişti. 16 Aralık’ta gösterime girecek olan film, yılın en merakla beklenen yerli yapımların başında geliyor.







Bir Anadolu kasabasında yolları kesişen aynı ama farklı iki genç kadının birbirlerine çarpan ve dönüşen hayatlarını konu alan “Tereddüt”, film ekibinin ve davetlilerin katılımıyla 8 Aralık Perşembe günü Cinemaximum Kanyon’da sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimin ardından ise Yeşim Ustaoğlu, !f İstanbul’un Direktörü Serra Ciliv ile filmi konuşacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Söyleşi aynı zamanda !f İstanbul’un facebook adresinden canlı olarak yayınlanacak.

!f İstanbul 16 Şubat’ta

Mars Cinema Group ortaklığında gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ise, 16-26 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart 2017 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de düzenlenecek.