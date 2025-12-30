Teşkilat bu hafta var mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Yılbaşı haftasında dizilerin ara vermesi, televizyon dünyasında bir gelenek haline gelmiş durumda. Bu durum sadece 31 Aralık gecesiyle sınırlı kalmıyor; reklam anlaşmalarının yenilenmesi ve tatil dönemi nedeniyle Ocak ayının ilk haftasında birçok yapım yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. Peki Teşkilat bu hafta var mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Özge Çolak

1 Ocak resmi tatil olduğu için Perşembe akşamı da kanallar genellikle dizilerin yeni bölümlerini yayınlamak yerine sinema filmleri, programlar yada "en iyiler" kolajlarını tercih ediyor.

 

Bu aranın tek sebebi yılbaşı gecesi değil. Ocak ayının ilk haftasında televizyon reklam ölçümleri ve birim fiyatları yeniden düzenleniyor. Kanallar, düşük reklam geliri elde edecekleri bu haftada yüksek maliyetli dizi bölümlerini yayınlamak yerine beklemeyi tercih ederler.

Teşkilat izleyicileri de bu hafta dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre  Teşkilat'ın yeni bölümü ekrana gelmeyecek. 