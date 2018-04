Hem klasik korku hem de doğaüstü psikolojik gerilim unsurları taşıyan The Boy, gerçekten korkutacak! Çoğu zaman aşkı en az bulmayı beklediğin yerde bulursun diyen 'Senden Önce Ben' ise romantik gönülleri fethedecek.

Bu hafta sinemalarda ikisi yerli 9 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...



The Boy/Lanetli Çocuk

William Brent Bell imzalı, izleyiciyi sürekli şaşırtacak bir korku ve gerilim filmi olan “The Boy”, sorunlu geçmişinden uzaklaşıp yeni bir başlangıç yapmak isteyen genç Amerikalı bir kadının, ıssız bir İngiliz köyüne sığınmasını ancak kendini bir kâbusun içinde bulmasını konu alıyor. Filmin başrolerini başrolleri Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson paylaşıyor.

Greta (Laura Cohan) 8 yaşında bir çocuğun bakıcılık görevini kabul ettiğinde, yaşı geçkin, tuhaf bir çiftin, gerçek çocukmuş gibi muamele ettiği bir oyuncak bebek olan Brahms'e bakması için kendisini işe aldığını öğrenince şoke olur. 20 yıl önce trajik bir şekilde kaybettikleri oğullarının yerine koydukları Brahms'in bakımı konusunda Greta'ya mutlaka uymak zorunda olduğu kapsamlı bir kural listesi verilir. Greta kuralları boş verip, oralı bir marketin sahibi ve sevkiyatçısı olan Malcolm'la (Rupert Evans) flört etmeye başlar, ta ki bir dizi rahatsız edici ve açıklanamaz olay, onu bazı doğaüstü güçlerin devrede olduğuna ikna edene kadar. Korkutucu bir gizemin gitgide derinliklerine çekilen Greta, son ana kadar izleyicilerin tahminlerde bulunmasına yol açacak, merak uyandıran korkutucu bir finalle karşı karşıya kalacaktır.





Senden Önce Ben

Jojo Moyes’in tüm dünyada övgüler alan, çok satan romanından uyarlanan filmin başrollerini Emilia Clarke (“Game of Thrones”) ve Sam Claflin (“The Hunger Games” serileri) paylaşıyorlar. Yönetmenliğini Thea Sharrock’ın üstlendiği film ile kendisi, ilk uzun metrajlı film çıkışını yapıyor.

Çoğu zaman aşkı en az bulmayı beklediğin yerde bulursun. Bazen de seni asla beklemediğin yerlere götürür...











Filmin konusu şöyle; Louisa “Lou” Clark (Clarke) tuhaf bir İngiliz kırsal bölgesinde yaşamaktadır. Kendisi yaşamak konusunda bir yön bulamamış , garip ve yaratıcı olan 26 yaşındaki bu kız, kıt kanaat geçinen ailesine yardım etmek için bir işten diğer işe koşturmaktadır. Onun normaldeki neşeli görünüşü, şehir içindeki ‘Şato’da’ çalışmaya başladıktan sonra, sınanmaya başlar. 2 yıl önce trafik kazası geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve bunun ardından dünyası tamamen kararan Will Traynor (Claflin)'in bakıcısı ve yardımcısı olur. Daha önce sahip olduğu maceracı ruhundan eser kalmayan Will, iyiliğe inanmayan ve pes etmiş birine dönmüştür. Ta ki Lou, ona hayatın değerli olduğunu göstermeye karar verene kadar. Beraber atıldıkları bir sürü maceranın yanında , Lou ve Will birbirlerinin hayatlarında ve kalplerinde yaratabilecekleri değişikliklerin, her ikisinin de hayal edebileceğinden fazla olduğunu fark ederler.





İnatçılar

Başrollerinde Sigurdur Sigurjonsson, Theodor Juliusson, Charlotte Böving ve Gunnar Jonsson yer aldığı filmin yönetmeni Grimur Hakonarson.

Dram türündeki film, babadan kalma meslekleri olan koç yetiştiriciliğine devam eden, ülkenin en iyi koçlarını yetiştiren, her sene kasabada düzenlenen en iyi koç yarışmasında büyük ödülü almak için yarışan ve birbiriyle 40 yıldır konuşmayan iki kardeşten birinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla gelişen olayları izleyiciye aktarıyor.





Siyahın Elli Tonu

"Anormal Aktivite" serisi ile bilinen Michael Tiddes'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filminde, Marlon Wayans, Kali Hawk, Mike Epps ve Jane Seymour başrolleri paylaşıyor. E.L. James'in romanından beyaz perdeye uyarlanan "Grinin Elli Tonu"

filmini tiye alan filmde genç bir üniversite öğrencisi, zengin ve cinsel arzuları sınır tanımayan bir iş adamıyla tanışıyor.

Robinson Crusoe

Yönetmenliğini Vincent Kesteloot ve Ben Stassen'ın yaptığı animasyon filmi Robinson Crusoe izleyiciyle buluşuyor. Kahraman kaşif Robinson Crusoe'nun gemisi batınca tek başına bir adaya düşmesinin anlatıldığı filmde, birçok hayvanın yaşadığı adada Crusoe'nin aslında pek de "tek başına" olmadığı gösteriliyor. Adada yaşayan ve daha önce hiç insanla karşılaşmamış olan hayvanlar tarafından ilginç bir tür olarak karşılanan Crusoe, karada yürüyen bir deniz canavarı olarak görülüyor. Crusoe, adada kendine yeni bir hayat kurarken adanın sakinleriyle güzel bir dostluk geliştiriyor.



Merkezi İstihbarat

Rawson Marshall Thurber'in yönettiği komedi-aksiyon türü filmin başrollerinde Dwayne Johnson ve Kevin Hart bulunuyor. Filmin konusu ise şöyle; Bir zamanların dalga geçilen öğrencisinin, büyüyünce tehlikeli bir CIA ajanına dönüştükten sonra, lise mezunların buluşmasıyla olaylar gelişiyor. CIA ajanı çok gizli bir vaka üzerinde olduğunu iddia ederek, eskiden kampüsün popüler adamıyken, şimdi parlak günlerini özleyen bir muhasebeci olan arkadaşını gönüllü olarak göreve alıyor. Ancak, büyük rakamların üstesinden gelen muhasebeci neye karıştığını fark ettiğinde ve arkadaşının onu aklına bile gelmeyecek, ölümcül silahlı çatışmaların, aldatmacaların ve casusluğun içine sürüklediğini anladığında artık vazgeçmek için çok geç olacaktır.

Ammar 2: Cin İstilası

Özgür Bakar'ın yönettiği, başrollerini Özlem Polat, Cem Aksakal ve Balamir Emren paylaştığı korku filminin senaryosu da Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'a ait. İlk filmde emniyet tarafından bulunan bir kasetin izlenmesiyle başlayan olaylar ikinci filmde bu kasetin gazetecilik bölümü okuyan bir grup gencin eline geçmesinden sonra yaşananları konu alıyor.

Bin Başlı Canavar

Yönetmen koltuğunda Rodrigo Pla'nın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Laura Santullo, Sebastian Aguirre Boeda, Hugo Albores ve Nora Huerta gibi isimler yer alıyor. Filmin konusu şöyle; Sigorta şirketi kocasının bakım masraflarını karşılamayınca, Sonia Bonet işleri kendi eline alır. İnatçı bürokrasi ve ilgisiz işçiler Sonia’yı bir kırılma noktasına iter. Oğluyla birlikte sisteme karşı mücadele etmek için çalışır. Tek amacı eşine gereken ilaçları elde etmek olan kadının baş etmek zorunda kaldığı sistem aslında buz dağının yalnızca görünen kısmıdır. Sonia çabaladıkça daha büyük bir bataklığın içinde düşer...

Bi O Kalmıştı

Burak Babayiğit'in yönetip, Taha Ulukaya'nın yazdığı filmin oyuncu kadrosunda, Murat Nazım Vardarlı, Andaç Semerci, Gülşah Yeşilot, Mutia Gürsel, Taha Ulukaya, Kemal Ekşioğlu ve Sebahat Adalar var. Film, umutsuzluklar, hayaller ve duygusal zenginliklerle örülü Altuntaş ailesinin trajikomik hikayesini anlatıyor.