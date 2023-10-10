‘The Crown’ dizisinin finalinden ilk fragman yayınlandı

Netflix dizinin yayın planını bir fragmanla açıkladı. Altıncı ve final sezonunun ilk dört bölümü 16 Kasım’da gösterime girecek. Diğer altı bölüm ise yaklaşık bir ay sonra 14 Aralık’ta yayınlanacak.

The Crown finalinde neler olacak?

Peter Morgan’ın tarihi drama dizisi, Prenses Diana’nın trajik ölümüyle tanımlanan 90’ların sonu ve 2000’lerin başını anlatacak. Diana’nın ölümüyle ilgili olarak Variety‘ye konuşan bir kaynak, yapım ekibinin altıncı sezonu ‘doğru ve hassas biçimde ele almak’ istediğini söyledi.

Dizi, Prens William ve Kate Middleton’ın St Andrews Üniversitesi’nde okurken başlayan aşklarının filizlenmesini de işleyecek.

The Crown oyuncuları

Yeni sezonda, Prenses Diana rolünde Elizabeth Debicki, Prens William rolünde Ed McVey, Prens Harry rolünde Luther Ford, Kate Middleton rolünde Meg Bellamy, Prens Phillip rolünde Jonathan Pryce, Prens Charles rolünde Dominic West ve Camilla Parker-Bowles rolünde Olivia Williams yer alacak.

The Crown final fragmanı