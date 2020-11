Yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan The Crown, Prenses Diana’nın ekranlara gelmesiyle herkesin radarına girdi. Ancak o çok beklenen düğün sahnesi dizide yer almıyor.

Emma Corrin’in The Crown’ın dördüncü sezonunda Prenses Diana’yı canlandıracağını duyunca dizinin hayranları oldukça heyecanlanmıştı. Genç oyuncu, hem prensese çok benziyordu hem de Diana hakkında her şeyi bilenler de bilmeyenler de hikayenin bu kısmı için çok heyecanlıydı. Nasıl ki Diana kraliyet ailesini bir magazin ürününe, istemeden de olsa, dönüştürüp aileyi hareketlendirdiyse, The Crown’u da o derece yeniden ilgi odağı yaptı.

Şimdi bir yandan dizinin hayranları hikayenin nasıl anlatıldığını görmek için izlerken diğer yandan gerçeklerle ne kadar örtüştüğünü merak ediyorlar. Ama üzücü bir haber var, Prens Charles ve Prenses Diana’nın, dünyanın her yerinden 750 milyon kişinin izlediği düğünü dizide yer almıyor. Peki sizce neden?

Dizinin gidişatında bu büyük düğüne kadar olan olayları, hatta olayların kurgusal da olsa arka planını görebileceğiz, ancak düğün yok. Bunun nedenini Emma Corrin şöyle açıklıyor; “Sırf yeniden çekmek için bir şeyleri yeniden yaratmamıza gerek yoktu. Düğünü YouTube’da aratarak 10 saniye içinde izlemeye başlayabilirsiniz. Konunun gidişatıyla o anın bir alakası yoksa, yeniden yapmanın da bir anlamı yok.” Prens Charles’ı canlandıran Josh O’Connar’a göre de Charles ve Diana’nın düğünü zaten tüm detaylarıyla planlanmış, hareketlerinin bile belirli olduğu, içine nüans katılamayacak bir olaydı. Oysa ki kapalı alanlarda yaşananlar, örneğin düğün provaları daha ilgi çekici olabilirdi.