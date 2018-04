The Newsroom'un yıldızından umut verici sözler

3. sezonuyla yayın hayatına veda edeceği söylenen The Newsroom ile ilgili başrol oyuncularından Olivia Munn konuştu

The Newsroom'un yıldızı Olivia Munn, bu yıl üçüncü ve final sezonu olması beklenen dizisi hakkında şöyle konuştu: “HBO kanalı kontratlarımızı resmi olarak serbest bırakmayacak. Diyorlar ki, ‘Ne olur ne olmaz Sorkin (dizinin yaratıcısı) belki daha fazla şey yapmak ister diye, sizin gitmenize izin veremeyiz!’”. Dizinin final sezonu 6 bölümden oluşacak. Atlantis Cable News adında bir televizyon kanalında geçen The Newsroom dizisi, haber spikeri Will McAvoy ve ekibinin yepyeni bir tarzda bir haber programı yapma mücadelesini konu ediniyordu.