''The Office'' severlere yeni eğlence

The Office: Time Machine adlı internet sitesi dizinin tutkunlarını oldukça mutlu edecek gibi

Ülkemizde'de kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip olan ofis komedisi ''The Office'' in sıkı bir hayranı tarafından hazırlanan The Office Time Machine adlı site, dizide geçen tüm popüler kültür göndermelerinin yıllara göre ayrıldığı video’lardan oluşuyor. İstediğiniz yılı yazdığınız zaman o yılın video’su karşınıza çıkıyor! Dizinin tüm bölümlerinden toparlanan yaklaşık 1.300 göndermeyi sıralamak ve ayrı ayrı video’lar haline getirmek, sitenin kurucusu olan Joe Sabia’nın bir buçuk yılını almış. Yayına başladığı günden bu yana büyük ilgi gören site The Office hayranlarının yeni buluşma noktası.