The Omen diziye uyarlanıyor!

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Beyazperde’den, televizyona uyarlamalara bir yenisi daha ekleniyor

Efsane korku filmi The Omen, televizyona uyarlanacak. Thewrap‘ın haberine göre; uyarlamanın arkasında The Walking Dead‘in eski yapımcısı Glen Mazzara var, Mazzara aynı zamanda dizinin pilot bölüm yönetmenliğini de üstlenecek.



ABD’nin kablolu televizyonlarından Lifetime tarafından hayata geçirelecek dizi; hikayenin merkezindeki Damien isimli küçük çocuğun evlatlık alınması ve çocuğun şeytanla bağ kurmasını anlatacak. Ayrıca dizinin isminin de “Damien” olması düşünülüyor. Henüz ne zaman başlayacağı belli olmayan serinin senaryosu üzerinde çalışmalar devam ediyor.