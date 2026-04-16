Giray Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan The Traitors Türkiye, bugün yani 16 Nisan 2026 Perşembe akşamı olup olmadığı merak ediliyor. Peki The Traitors Türkiye neden yok? The Traitors Türkiye yeni bölüm ne zaman?
Giray Altınok’un eğlenceli sunumuyla büyük ses getiren The Traitors Türkiye için beklenen gün geldi. Sosyal medyadaki erteleme iddialarının aksine, yarışma planlandığı şekilde bu akşam izleyiciyle buluşuyor.
The Traitors Türkiye Bugün Saat Kaçta?
Kanal D’nin güncel yayın akışında yapılan son düzenlemeye göre 4. bölümün saati netleşti:
Yayın Saati: 21:45
Kanal: Kanal D
Statü: Yeni Bölüm (4. Bölüm)
4. Bölümde Neler Yaşanacak?
"Hainler" ve "Masumlar" arasındaki strateji savaşında bu akşam kritik bir dönüm noktası yaşanıyor. 4. bölüm fragmanında yer alan "Kaleyi terk eden yarışmacı kim oldu?" sorusu, bu akşamın ana gündem maddesi.
Hainlerin Yeni Hedefi: Geçtiğimiz hafta yaşanan gerilim dolu konseyin ardından hainlerin kimi infaz edeceği masadaki tüm dengeleri sarsacak.
Şüpheler Artıyor: Masumlar tarafında şüphe bulutları dağılmak yerine iyice yoğunlaşırken, bazı isimlerin kurduğu ittifaklar deşifre olma riskiyle karşı karşıya.