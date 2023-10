The Walking Dead: The Ones Who Live'dan İlk fragman

Zombiler arasında hayatta kalma mücadelesi veren bir grup insanın hikayesini anlatan The Walking Dead dizisinin devamı geliyor. Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın yeniden başrollerini paylaşacağı 'The Ones Who Live'in yayın tarihi de belli oldu.

The Walking Dead: THE ONES WHO LIVE YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

2010 yılının Ekim ayında yayın hayatına başlayan ve o günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaşan The Walking Dead, 11 sezonun ardından geçtiğimiz yılın kasım ayında sona ermişti. Yeni serinin yayın tarihi Şubat 2024 olarak açıklandı.

KONUSU NE OLACAK?

Michonne ve Rick'in hikayesini konu alacak olan dizi, ikilinin yıllar sonra bir araya gelme çabalarını işleyecek.

THE ONES WHO LIVES FRAGMANI YAYINLANDI