”The Water Diviner”dan ilk görüntüler yayınlandı!

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Rusell Crowe'un merakla beklenen filminden ilk görüntüler yayınlandı

Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı, Russell Crowe’un iki belgesel ve bir kısa filmin ardından ilk uzun metraj yönetmenliği olan The Water Diviner‘ın çekimlerinden görüntüler yayınlandı. Başrolünde Russell Crowe’u izleyeceğimiz filmde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Olga Kurylenko, Jai Courtney, Ryan Corr ve Jacqueline McKenzie de rol alıyor. The Water Diviner, Çanakkale Savaşı’nın ardından Avustralya’dan Türkiye’ye gelip kayıp çocuklarını arayan bir adamın hikayesini anlatıyor.