Tom Cruise ve Emily Blunt silahlarını kuşandı!

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Yarının Sınırında filminden yepyeni karakter posterleri görücüye çıkarıldı

Başrollerini Emily Blunt ve Tom Cruise'un paylaştığı, yılın merakla beklenen bilimkurgu projelerinden biri olan Yarının Sınırında filminden yepyeni karakter posterleri görücüye çıkarıldı!

Bir uzaylı ırkının, dünyayı ele geçirmesinin ardından, dünyanın tüm ordularının bu istila üzerine bir araya geldiği bir gelecekte geçen filmin yönetmenliğiniyse, aksiyon sinemasının maharetli isimlerinden Doug Liman üstleniyor. Film, ülkemizde dünyayla aynı anda; 6 Haziran tarihinde izleyiciyle buluşacak.