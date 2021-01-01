Aksiyon filmlerinde bir markaya dönüşen Tom Cruise, yeni rolü için uzay yolculuğuna çıkacak. Hayır, rol icabı yeşil perde önünde değil, gerçekten uzaya gidecek!

The Space Shuttle Almanac’ın Twitter üzerinden yayınladığı bilgilerde, önümüzdeki üç yıl içinde uzaya çıkması planlanan araçları ve ülkelerin fotoğraflarını paylaşıldı. Bu paylaşımda dikkat çeken bir detay vardı; Ekim 2021 bölümünün altında, küçük bir uzay aracı görüntüsü ile birlikte "SpaceX Crew Dragon" yazıyordu. Resmin yanında üç isimden oluşan bir liste vardı: "SpaceX Pilot Lopez Alegria, Turist 1 Tom Cruise ve Turist 2 Doug Liman." Bu turistik uzay uçuşunda bir kişilik de fazladan yer olduğu görülüyordu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Tom Cruise’un uzayda çekim yapabilmek için Elon Musk ve SpaceX şirketiyle görüşmeler yaptığı NASA tarafından doğrulanmış, bunu duyan herkesi bir heyecan dalgası sarmıştı.

Dünkü tweet gösteriyor ki uzaya yolculuk hazırlıkları başlamış. Ancak bu yolculuğun değerlendirmeyle ilgili mi olduğu yoksa çekim mi yapılacağı henüz bilinmiyor.