Tom Hardy ve Leonardo DiCaprio aynı filmde!

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İki yakın dost Tom Hardy ve Leonardo DiCaprio “The Revenant” için yeniden birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor

Schmoes Know’un haberine göre; Tom Hardy, Alejandro González Iñárritu’nun “The Revenant” adlı filminde Leonardo DiCaprio’nun rol arkadaşı olmak üzere. Michael Punke’ın kitabından uyarlanan hikayede 19. yüzyılda post avcısı Hugh Glass boz ayı tarafından parçalanıp , ölüme terk edilip, soyuluyor . Her şeye rağmen hayatta kalınca da kendisine ihanet edenlerden intikam almak üzere yolculuğa çıkıyor. Hardy’nin henüz hangi role aday olduğu yönünde yapılan bir açıklama ise ne yazık ki yok.



Tom Hardy’nin çekimlerine Eylül ayında başlanacağı açıklanan filmde yer alması için şu an herhangi bir sorun gözükmüyor. Umuyoruz ki; şimdilik sadece bir dedikodu olarak adlandırabileceğimiz bu haberin tez zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.