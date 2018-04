"Transformers" 7 dalda en kötü adayı!

Hollywood'un en kötülerine verilen Razzie Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Michael Bay'ın Türkiye'de "Kayıp Çağ" adıyla gösterime giren "Transformers" serisinin dördüncü filmi "Age of Extinction", Amerikan sinemasının "en kötülerine" verilen "Razzie Awards"a (Ahududu Ödülleri) 7 dalda aday olarak damgasını vurdu.



Mark Wahlberg'in başrolünde oynadığı, dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat yapan film, en kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryo dahil 7 dalda Ahududu Ödülleri'ne aday gösterildi.



Geçen hafta müzisyen Benji Madden ile evlenen Cameron Diaz, "The Other Woman" ve "Sex Tape" filmlerindeki performansıyla en kötü kadıncı oyuncu, "Annie" filmiyle de en kötü yardımcı kadın oyuncu dalında aday oldu.



"Jack and Jill" filmiyle 2012'de "Ahududu Ödülleri"nin hepsini kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan Adam Sandler, bu kez de "Blended" filmiyle en kötü erkek oyuncu ödülünün adayları arasında yer aldı. "Jack and Jill" filminde hem aile babası Jack'i hem de Jack'in belalı ikiz kız kardeşi Jill'i canlandıran Sandler, en kötü erkek ve en kötü kadın oyuncu ödüllerinin yanı sıra en kötü çift ve en kötü senaryo yazarı ödüllerine de layık görülmüştü. 74 milyon dolar gişe geliri getiren film, Razzie'nin 32 yıllık tarihinde bütün ödülleri toplayan tek film olmuştu.



Razzie ödülleri, 1980'den bu yana Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödüllerine alternatif olarak yılın en kötü filmlerine veriliyor.



Oscar ödül töreninden bir gün önce 21 Şubat'ta sahiplerini bulacak Ahududu Ödülleri adayları şöyle:



En Kötü Film: "Kirk Cameron's Saving Christmas", "Left Behind", "The Legend of Hercules", "Teenage Mutant Ninja Turtles" ve "Transformers: Age of Extinction"



En Kötü Yönetmen: Michael Bay - "Transformers: Age of Extinction", Darren Doane - "Kirk Cameron's Saving Christmas", Renny Harlin - "The Legend of Hercules", Jonathan Liebesman - "Teenage Mutant Ninja Turtles" ve Seth MacFarlane - "A Million Ways to Die in the West"



En Kötü Senaryo: "Kirk Cameron's Saving Christmas", "Left Behind", "Sex Tape", "Teenage Mutant Ninja Turtles" ve "Transformers: Age of Extinction"



En Kötü Erkek Oyuncu: Kirk Cameron - "Kirk Cameron's Saving Christmas", Nicholas Cage - "Left Behind", Kellan Lutz - "The Legend of Hercules", Seth MacFarlane - "A Million Ways to Die in the West" ve Adam Sandler - "Blended"



En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu: Mel Gibson - "Expendables 3", Kelsey Grammer - "Expendables 3", "Legends of Oz", "Think Like a Man Too" ve "Transformers: Age of Extinction", Shaquille O'Neal - "Blended", Arnold Schwarzenegger - "Expendables 3" ve Kiefer Sutherland - "Pompeii"



En Kötü Kadın Oyuncu: Drew Barrymore - "Blended", Cameron Diaz - "The Other Woman" ve "Sex Tape", Melissa McCarthy - "Tammy", Charlize Theron - "A Million Ways to Die in the West" ve Gaia Weiss - "The Legend of Hercules"



En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu: Cameron Diaz - "Annie", Megan Fox - "Teenage Mutant Ninja Turtles", Nicola Peltz - "Transformers: Age of Extinction", Susan Sarandon - "Tammy" ve Brigitte Ridenour - "Kirk Cameron's Saving Christmas"



(AA)