TRT 1’in yeni dizisi "Taşacak Bu Deniz"den ilk kareler geldi! İşte konusu ve oyuncuları

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı, “Taşacak Ha Bu Deniz” için teaser çekimleri Trabzon’da gerçekleştirildi. Karadeniz atmosferini yansıtacak olan dizinin ilk tanıtımı da bu akşam yayınlanacak.

Taşacak Bu Deniz konusu

Trabzon'da çekimleri gerçekleşecek dizi; Furtunalar ve Koçariler Aileleri arasındaki düşmanlığı ve çekişmeyi konu alıyor.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları

Yeni dizi "Taşacak Ha Bu Deniz", güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde, "Sen Anlat Karadeniz"deki Tahir Kaleli rolüyle tanınan Ulaş Tuna Astepe ve "Fazilet Hanım ve Kızları" ile "Teşkilat" gibi yapımlardaki başarılı performanslarıyla bilinen Deniz Baysal yer alıyor. Astepe dizide Adil Koçari, Baysal ise Esme Furtuna karakterine hayat verecek.

Dizinin Diğer Oyuncuları

Dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler ve canlandıracakları karakterler ise şunlar:

Burak Yörük (Doktor Oruç Furtuna)

Ava Yaman (Eleni)

Onur Dilber (“Ğezep” lakaplı Süleyman)

Erdem Şanlı (İso)