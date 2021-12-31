TRT'de yılbaşı akşamı hangi programlar var? Yeni yıl konseri ne zaman?

Bugün 31 Aralık cuma... Yeni bir yıla merhaba demeye hazırlanıyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi programlar var. Kanallar peş peşe yılbaşı akşamı TV yayın akışını duyurdu. Peki, TRT'de yılbaşı akşamı hangi programlar olacak? TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'de yılbaşı gecesi canlı konserler, diziler ve radyo programları olacak. (Tüm kanaların yılbaşı televizyon yayın akışlarına da bakabilirsiniz)

YILBAŞI AKŞAMI TRT'DE HANGİ PROGRAMLAR VAR?

TRT 1'in uzun soluklu aile dizisi "Seksenler" yılbaşına özel hazırlanan bölümüyle ekranlara gelecek. 31 Ocak akşamı saat 20.00'de "Seksenler Yılbaşı Özel" bölümü, seyirciyle buluşacak.

Geçmişte TRT ekranlarında yer alan sanatçıların unutulmaz anlar yaşatacağı nostaljik yılbaşı programı "1'de Nostalji" ise saat 23.45'te TRT 1'de ekrana gelecek.

YENİ YIL KONSERİ SAAT KAÇTA?

Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestrası’nın yeni yıl konseri canlı yayınla TRT 2’de

Şef Kirill Petrenko'nun yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası, yılbaşı gecesine özel konser verecek. Richard Strauss'dan Maurice Ravel'e kıymetli bestekarların sevilen eserlerinin seslendirileceği "Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri" 31 Aralık Cuma saat 19.30’da canlı yayınla TRT 2 ekranlarında olacak. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yeni yıl konseri, Wiener Musikverein sahnesinden tüm dünyaya umut, dostluk ve barış temennisiyle gerçekleşecek.

Şef Kirill Petrenko'nun yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası, yılbaşı gecesine özel konser verecek. Richard Strauss'dan Maurice Ravel'e kıymetli bestekarların sevilen eserlerinin seslendirileceği "Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri" 31 Aralık Cuma saat 19.30’da canlı yayınla TRT 2 ekranlarında olacak. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yeni yıl konseri, Wiener Musikverein sahnesinden tüm dünyaya umut, dostluk ve barış temennisiyle gerçekleşecek. Avusturyalı Şef Daniel Barenboim'in yönetiminde, Josef Strauss, Johann Strauss II., Joseph Hellmesberger Jr., Eduard Strauss ve Carl Michael Ziehrer’in eserlerinin seslendirileceği Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri ise 1 Ocak Cumartesi günü saat 13.15’te canlı yayınla TRT 2'de izlenebilecek.



TRT MÜZİK'TE HANGİ PROGRAMLAR VAR?

TRT Müzik'te 31 Aralık saat 15.00'te "Hey Gidi Günler" programının yeni yıl için hazırlanan özel bölümü müzik severlerle buluşacak.

Aynı gün Türk enstrümanları ile dünya müziğini buluşturan "Laterna" saat 20.30'da ekranlara gelirken, hatıralara dokunan şarkıların ve türkülerin yer aldığı "Arşivden" programı üç bölüm halinde izleyiciyle buluşacak. Programın saat 16.30’da ekranlara gelecek bölümünde en güzel türküler yankılanırken, saat 18.30'da yeni yıl özel bölümü ve 00.30'da arabesk özel bölümü ekranlarda olacak.

TRT klasiği "Akşam Sefası" programı, 31 Aralık Cuma saat 22.00'de şarkılar ve türkülerle yeni yılı selamlayacak.

Unutulmaz isimler, en güzel nağmeler, sevilen yüzler... 🎶 😍



2022'ye “Merhaba!” demek için hazırız!



Sürprizlerle dolu yeni yıl eğlencesi için herkesi TRT Müzik ekranlarına bekliyoruz. 🎉#YenilikTRTMüzik pic.twitter.com/4n9MyX4XVL — TRT Müzik (@trtmuzik) December 30, 2021