True Blood müzikal mi oluyor?

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Dizinin bestecisi Nathan Barr kafaları karıştırdı

True Blood’dan müzikal olur mu? Kulağa garip geliyor biliyoruz, ancak olma ihtimali mevcut! Bir gazeteye konuşan dizinin bestecisi Nathan Barr, bu sene final sezonuna start verecek diziyi, müzikal yapma fikirlerinden bahsetti. True Blood’ın konusunun müzikal olmak için çok uygun olduğunu söyleyen Barr, şimdiden proje için birkaç şarkı yazdığını da itiraf etti.



HBO’dan yetkililer projenin hayata geçirilmek için çok erken aşamalarda olduğunu söylese de, Barr’ın kanalı ve yaratıcı Alan Ball’u ikna etmesi durumunda, bu kanlı müzikal fikri hayata geçebilir. Müzikal projesi hayata geçirilirse oyuncular aynı rolleri tekrar canlandırır mı bilinmez, ancak özellikle Stephen Moyer bu konuda deneyimli bir isim… Aktör geçen sene NBC ekranlarında yayınlanan The Sound of Music isimli müzikalde oynamış, ünlü Captain Von Trapp karakterine hayat vermişti.