True Detective 2. sezondan ilk ayrıntılar!

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Yeni sezonda üç dedektifimiz var

Yılın başlarında HBO ekranlarında başlayan True Detective, kısa zamanda hem izleyici cephesinden hem de eleştirmenlerden büyük övgüler toplamış, yılın en konuşulan dizilerinden birine dönüşmüştü. 8 bölüm süren ilk sezonunun başrollerinde Matthew McConaughey ve Woody Harrelson yer almış, dizi kanalına oldukça yüksek reytingler getirmişti. Merakla beklenen 2. sezondan ilk detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.



True Detective’in antoloji formatında yayınlanacağı; yani her sezonun farklı oyuncular, farklı konular ve karakterler içereceğini dizinin yaratıcısı Nic Pizzolatto ilk sezon biter bitmez açıklamıştı. 2. sezon hakkında konuşan Pizzolatto; yeni sezonda - ilk sezonun aksine 3 ana karakterin yer alacağını söyledi. Bu karakterleri ilk defa göreceğimizi söyleyen yapımcı, oyuncu seçmelerinin gelecek ay içinde gerçekleşeceğini de ekledi.



Geçen sezon Louisiana’yı mesken tutan dizinin yeni sezonu California eyaletinin bir şehrinde geçecek, ancak bu şehir Los Angeles olmayacak. Pizzolatto, mekan seçimlerini yaparken ilk sezonun atmosferini yakalamaya özen göstereceklerini özellikle belirtti. 2. sezonun “sert kadınlar, kötü adamlar ve Amerika taşımacılık sisteminin gizli tarihi” hakkında olacağı ise, Pizzolatto’nun geçen aylarda çıtlattığı bir başka bilgi