Tuba Büyüküstün'den modern dans gösterisi...

ATV'de yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde Elif karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün, dizinin bu akşam yayınlanacak (28 Mayıs, 20.00) yeni bölümünde modern dans performansı sergileyecek.Modern dans ve baleye olan ilgisi bilinen oyuncu, bu tutkusunu diziye de yansıtmış olacak... Tuba Büyüküstün, dizide sıkça kullandığı saç bantlarıyla da yeni bir akım başlatmıştı...Ömer, Elif'in kararı karşısında şaşkına dönmüştür. Aslı'nın cinayet gecesi gizlice evden kaçtığını Elif'e söyleyememiştir. Elif'i kırdığını düşünen Ömer, onu daha fazla üzmek istemez ve kararına saygı duyar. Elif ve Ömer yaptıkları sessiz anlaşmayla yol arkadaşlıklarına resmen son verirler. Elif artık ailesi ve şirketle ilgilenecek, şirketi kurtarmanın yollarını arayacaktır. Bu sırada ortaya çıkan yeni deliller şüphelerin Aslı üzerinde yoğunlaşmasına neden olur. Aile bu kez çapraz sorguya alınacaktır. Aslı yeniden ifade vermemek için ayak direr. Elif çapraz sorgunun nedenini öğrenmek istediğinde Hüseyin prosedür gereği bilgi veremeyeceğini söyler. Elif'in yeniden Ömer'in yardımına ihtiyacı vardır. Elif bu kez Ömer'den yardım isteyecek midir?Cinayet soruşturması devam ederken, sertifikasız elmasın bozdurulduğu kuyumcuya giden Ömer'i kuyumcuda büyük bir sürpriz beklemektedir.Nilüfer'i elinden kaçırdığı için Metin'e kızgın olan Tayyar, onu Elif konusunda sıkıştırmaya devam eder. Tayyar'ın ne elmaslardan ne de kara para ağından vazgeçmeye niyeti yoktur. Metin amcasının güvenini kazanmak için Elif'e karşı büyük bir kozu olduğunu söyler.