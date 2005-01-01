Tüm zamanların en pahalı Çin prodüksiyonu yolda!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Romalı askerlerin M.Ö. 48 yılında Çin’e gidişini konu eden Dragon Blade 65 Milyon Dolar’lık bütçesiyle tüm zamanların en pahalı Çin filmi olacak. Kadroda Jackie Chan,Adrien Brody ve John Cusack var

Brody ve Cusack, filmde Roma askerleri olarak karşımıza çıkacak. Jackie Chan’in filmdeki rolüyse Çin’in ülke sınırlarını korumaya çalışan bir komutan. Filmle ilgili henüz başka bir açıklama yapılmış değil ama Dragon Blade‘in 2015 ortalarında vizyonda olması bekleniyor.



Adrien Brody son olarak Wes Anderson’ın The Grand Budapest Hotel’inde ”Dmitri” karakterini canlandırmıştı. Cusack’ı izlediğimiz son filmse konusu itibariyle Fast & Furious serisine öykünmüş olan Drive Hard olmuştu.



Bu arada söz konusu filmin 2005 yapımı Hong Kong’un ilk animasyon filmi Dragon Blade’la ismi dışında bir alakası olmadığını da belirtelim.