‘Roma Türk Film Festivali’nin beşincisi 30 Haziran–03 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Festival Başkanlığını Serap Engin'in yaptığı Roma Türk Film Festivali, Türk Sineması’nın tüm renklerini İtalyan seyircisiyle buluşturacak. Festival, genç yönetmenlerin filmlerinden ustaların eserlerine, popüler sinema örneklerinden festivallerden ödülle dönen yapımlara geniş bir çerçevede sinema seyircisinin karşısına çıkacak.



Festivalin bu yılki "Onur Ödülü", Türk Sineması'nın usta oyuncusu Şener Şen'e verilecek. Festivalde sanatçının, yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı ve pek çok otoriteye göre en başarılı Türk filmlerinden biri olarak kabul edilen "Muhsin Bey"i İtalyan sinema seyircisi ile buluşacak. Şener Şen'e "Onur Ödülü", 30 Haziran Perşembe akşamı Roma’nın ünlü Villa Borgeshe Bahçeleri içindeki Casa Del Cinema salonlarında gerçekleştirilecek gala gecesinde takdim edilecek.

