Türk sinema tarihinin en büyük yapımı geliyor!

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Çekimleri Çanakkale'de devam eden 'Son Mektup' filmiyle Kültür Bakanlığı'ndan 1 milyon 750 bin lira rekor destek alan yapımcı Özhan Eren iddialı geliyor.

Kültür Bakanlığı’ndan 1 milyon 750 bin lira rekor destek alan AK Parti ’nin 2011 seçim şarkısı ‘Aynı’nın de yaratıcısı Özhan Eren’in Çanakkale savaşlarıyla ilgili filmi ‘Son Mektup’tan ilk fotoğraflar yayımlandı. Türkiye sinema tarihinin en büyük yapımı olacağı söylenen ‘Son Mektup’un çekimleri Çanakkale’de devam ediyor. Tansel Öngel, Nesrin Cavadzade, Nermın Hüseynova, Barbara Sotelsek gibi isimlerin rol aldığı filmde Pilot Yüzbaşı Salih Ekrem (Tansel Öngel) ile Nihal Hemşire’nin (Nesrin Cavadzade) ikayesi özerinden Türklerin Çanakkale destanı anlatılıyor.



Daha önce ‘120’ adlı filmi çeken Özhan Eren, yeni projesi ‘Son Mektup’ için “Bu projede para pul hesaplarını değil, filmin kehndisini çok önemsiyoruz. Elimizden geldiği kadar nerede kaynak bulursak oraya başvurduk. Bir tek hedefimiz var: Çanakkale harbinin şanına, 100. yılının şanına yakışır bir sinema filmi olması. Bizler memnun olalım, seyircimiz mutlu olsun istiyoruz” dedi. 27 Şubat 2015’te vizyona girecek ‘Son Mektup’ta gönüllü olarak Çanakkale’ye giden ve orada tanışan Pilot Yüzbaşı Salih Ekrem ile Nihal Hemşire, bir yandan savaşın zorlu şartlarında koştururken diğer yandan da Fuat isminde kimsesiz bir çocuğu korumak için birlikte mücadele ederler. İngilizlerin bir hava baskınında Salih Yüzbaşı’nın ona yardımı sayesinde kurtulan kimsesiz çocuk Fuat, Nihal Hemşire’nin kanatları altına sığınarak Salih Yüzbaşı ile Nihal Hemşire’nin daha da yakınlaşmasına vesile olur.



Filmin kadın başrolü Nesrin Cavadzade, “Senaryo bana geldiğinde beni en çok etkileyen benim oynadığım karakter oldu, onun fedakarlığı oldu. Ben bugüne kadar hiç dönem filminde oynamadım. 10’ncu filmim ama daha önce hep günümüz karakterlerini canlandırdım. İlk defa bir dönem filminde oynuyorum. Bu beni çok heyecanlandırdı yani 1915’te yaşamış bir karakteri oynamak her şeyden önce bir de 23 yaşında bütün ailesini Balkan harbinde kaybetmiş, kendi isteği ile gönüllü olarak Çanakkale Savaşı’na yardımcı olmak için katılan bir hemşireyi oynamak çok cezbedici bir şey olarak göründü gözüme ve kendimi deneyimlemek istedim bu projede” diye konuşuyor.



Filmin erkek başrolü Tansel Öngel ise “Kostümün kalın oluşu nedeniyle çekimlerin zorluğu/sıcak hava etkisi yaşatsa da bu projede yer aldığım için son derece mutluyum. Büyük bir kahramanlık destanının anlatığdığı film için Özhan Eren’in izlettiği görüntülerin 45. saniyesinde bu filmde yer almak için can attım, hemen ikna oldum. Bir dönem filmi çekiyorsanız bütün sahneler zordur. Ama çıkacak filmin ne kadar güzel olacağını düşünüp o zorlukları aşıyorsunuz. Elimden geldiğince o dönemin nasıl bir ritme sahip olduğunu araştırarak rolüme hazırlandım. Yüzbaşı Salih Ekrem çok gözü kara biri. O dönem şartlarında yeşeren bir aşkı var. Filmin çekimlerini tamamlayınca sinema izleyicisi gibi ben de vizyona girmesini iple çekeceğim” diyor.