Türk sineması tahtını Holywood'a devredecek

Hollywood'un büyük bütçeli devam filmleri, beyaz perdenin hakimiyetini yerli yapımlardan almaya hazırlanıyor.

Yılın ilk yarısında seyirci sayısıyla yabancı filmlere fark atarak zirveye egemen olan Türk filmleri, yazın başlamasıyla yavaş yavaş vizyondaki ağırlığını kaybediyor.



Bu yaz büyülü dünyanın kapıları Transformers: Kayıp Çağ, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, Cehennem Melekleri 3 gibi devam filmleri için tekrar açılırken, yaz tatilindeki minik seyirciler için Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2, Tarzan, Uçaklar: Söndür ve Kurtar gibi animasyonlar da beyaz perdeye yansıyacak.



Yerli sinema sektöründe, hem oyuncuların rol aldıkları dizilerin sezon tatiline girmeleri hem havanın çekimler için daha elverişli olması hem de insanların vakitlerini daha çok açık havada geçirmeyi tercih etmeleri dolayısıyla Türkiye'de yaz mevsimi, sinemanın mutfağı olarak değerlendiriliyor.



Bu kapsamda, filmlerin büyük çoğunluğu yazın çekilip ekim ayından itibaren özellikle kış ayları yoğunlukta olmak üzere birbiri ardına vizyona giriyor. Böylece yılın büyük kısmında yerli filmler karşısında hezimete uğrayan yabancı filmler, vizyonda hakimiyeti bir süre ele geçirme fırsatı buluyor.



Bu yaz özellikle devam filmleriyle seyirciyi sinema salonlarına çekecek yabancı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:



Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

İlki 2010 yılında vizyona giren ve IMDB'de en iyi 155. film sırasına yerleşen Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in ikinci filminde Hiccup ve ejderhasının macera dolu öyküsü devam edecek. Dean DeBlois'in yönettiği animasyon macera türündeki filmde, Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler rol alıyor. Türkiye'de geçen ay vizyona giren film, okulların kapanmasıyla çocukların da ilk tercihlerinden biri.



Transformers: Kayıp Çağ

Transformers serisinin dördüncü filmi, Michael Bay'in yönetmenliğinde beyaz perdeye yansıyor. Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Nicola Peltz, Jack Reynor ve Sophia Myles'in rol aldığı filmin senaryosu, serinin diğer iki filminde de katkısı bulunan Ehren Kruger imzası taşıyor. Aksiyon-bilimkurgu türündeki ABD-Çin ortak yapımında insanlık, Optimus Prime ve Autobotlarla en büyük düşmanlarıyla yüzleşmesini konu ediyor. Haziran sonundan beri gösterilen film, şimdiden yılın en çok izlenen filmleri listesinde 20'nci sırada yer alıyor.



Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

İlk kez 1968 yılında seyircilerin beğenisine sunulan ve sinema tarihinin en iyi bilim kurgu serilerinden olan Maymunlar Cehennemi, bir kez daha m ymunlarla insanları karşı karşıya getiriyor. Filmde, genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın önderlik ettiği maymunların 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelmesini ve her iki türün de yeni dünya düzeninde söz sahibi olma mücadelesi seyredilebilecek. Yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendiği filmde, başroldeki

Andy Serkis'in yanı sıra Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee gibi isimler de rol alıyor.



Motel

Oyun kadrosunda Robert De Niro, John Cusack, Rebecca DaCosta'ya yer veren gerilim, polisiye türündeki film, kendisine verilen bir çantayı motele teslim etmesi istenen kiralık bir katilin, işlerin beklendiği gibi gitmemesiyle yaşananları anlatıyor.



Tarzan

Klasik Tarzan öyküsü, Reinhard Klooss'un yönetmenliğinde, bir aile filmi formatında ve animasyon türünde yeniden sinema severlerin beğenisine sunulacak. Almanya menşeli yapım, üç boyutlu olarak da seyredilebilecek. Kellan Lutz, Spencer Locke, Robert Capron ve Jaime Ray Newman'ın rol aldığı film, 18 Temmuz'dan itibaren görülebilecek.



Vecide

Yönetmenliğini ve senaristliğini Haifa el-Mansur'un üstlendiği film, kadın yönetmen tarafından çekilen ve çekimlerinin tamamı Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk uzun metrajlı yapım olma özelliği taşıyor. Uluslararası festivallerden pek çok ödül alan film, 10 yaşında bir kız çocuğu olan Vecide'nin hayallerini süsleyen yeşil bisikleti alabilmek için Kur'an-ı Kerim okuma

yarışmasını kazanma mücadelesini anlatıyor. Dram türündeki film, 25 Temmuz'dan itibaren seyredilebilecek.



Galaksinin Koruyucuları

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista'nın rol aldığı bilimkurgu, aksiyon türündeki Galaksinin Koruyucuları, 1 Ağustos'ta vizyona girmek için gün sayıyor. Marvel'in "Guardians Of The Galaxy" çizgi romanından uyarlanan filmde yönetmenli James Gunn üstlenirken, 31. yüzyılda yaşayan kahramanların başlarından geçenler anlatılıyor.



Lucy

Başrollerini Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi'nin paylaştığı Lucy, uyuşturucu kaçakçılığı yapan genç bir kadının, taşıdığı bütün uyuşturucunun beklenmedik bir şekilde vücuduna nüfuz etmesinin ardından, damarlarında dolaşan kimyasallarla akıl okuma, telekinezi ve acıyı hissetmeme gibi insanüstü yetenekler kazanmasıyla yaşadıklarını anlatıyor. ABD ve Fransa ortak yapımı aksiyon ve bilimkurgu türündeki film, 8 Ağustos'ta vizyona girecek.



İnsan Avı

Film, Rus ve Çeçen kökenli bir kişinin yasadışı yollardan Hamburg'a gelmesi, Türk bir aile tarafından misafir edilmesinden sonra eve ziyarete gelenlerin artması neticesinde Alman gizli servisinin de dikkatinin çekilmesiyle yaşananları konu ediyor. ABD, İngiltere ve Almanya ortaklığında, Anton Corbijn'in yönetmenliğinde çekilen casusluk ve gerilim türündeki yapımda, başrolleri Rachel McAdams, Robin Wright ve Philip Seymour Hoffman paylaşıyor. Film, 22 Ağustos'ta gösterimde olacak.



Cehennem Melekleri 3

Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jet Li, Bruce Willis ve Harrison Ford gibi aksiyon filmlerinin aranan isimlerini bir araya getiren Cehennem Melekleri'nin üçüncüsü 15 Ağustos'ta vizyona yansıyacak. Patrick Hughes'in yönettiği film, aksiyon tutkunlarının merakla beklediği yapımları arasında yer alıyor.



Zamanda Yolculuk

Animasyon komedi türündeki çocuk filmi Zamanda Yolculuk, Noel Baba için çalışan sadık ve sakar bir elf olan Bernard'ın Noel Baba'yı kurtarma macerasını anlatıyor.



Uçaklar: Söndür ve Kurtar

Geçen yıl izleyenleri olduğu kadar gişede de yüzleri güldüren Uçaklar filminin devamı niteliğindeki animasyon komedi türündeki yapım, 29 Ağustos'ta gösterime girecek.



İbni Sina: Hekim

Macera, dram, tarih türündeki Almanya-ABD ortak yapımı film, Noah Gordon'ın en çok satanlar kategorisinde bulunan aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlandı. Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgard'ın rol aldığı film, 29 Ağustos'ta izlenebilecek.



Yerli yapımlar

Türk sineması yaz mevsimini genellikle film çekimleri için değerlendirirken vizyona giren az sayıdaki film yerli yapımlar arasında korku türü öne çıkıyor.



Özkan Çelik'in yönettiği korku filmi Muska, 25 Temmuz'da beyaz perdede olacak. Sezgin Erdemir, Aslı Şahin, Tanju Tuncel rol alıyor.



Yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği korku gerilim türündeki Azazil: Düğüm, 29 Ağustos'ta görülebilecek. Filmin oyuncu kadrosundaysa Cansu Diktaş, Tolga Akman, Nurten İnan, Zafer Altun ve Murat Ercanlı yer alıyor.



Macera türündeki gençlik filmi Ceza, 8 Ağustos'ta seyredilebilecek. Burak Donay'ın yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Deniz Gönen Türkcan, Ebru Şancı, Kaan Oruçoğlu, Murat Yatman ve Tuğçe Koçak bulunuyor.



